Chiellini gestiona recorte en Juventus

Más conocido por ser un defensor de marca recia, Giorgio Chiellini está demostrando ser igualmente un efectivo negociador en la sala de juntas.

El capitán de la Juventus, que tiene una Maestría en Administración de Empresas, fue el enlace principal entre sus millonarios compañeros como Cristiano Ronaldo y la gerencia cuando el equipo acordó renunciar a 90 millones de euros (100 millones de dólares) de su salario para ayudar al club durante la crisis por la pandemia de coronavirus.

El primer acuerdo de este tipo en la Serie A desde que se detuvo la liga el mes pasado sentó un precedente que otros equipos se preparan para seguir.

“Chiellini primero habló con (el presidente de club Andrea Agnelli), después con nosotros”, dijo el delantero argentino de la Juventus Paulo Dybala.

“Lo discutimos en una conversación en grupo y habían distintas opiniones. Había algunos jugadores a los que les faltaba uno o dos partidos para alcanzar el bono, pero esto fue lo mejor que podíamos hacer”, agregó Dybala, uno de los tres jugadores del equipo que dio positivo por la enfermedad COVID-19.

Este acuerdo le permite a la Juventus dejar de pagar cuatro meses de salarios, o lo equivalente al pago de tres jugadores antes de que termine el año fiscal el 30 de junio. Es un ahorro que le resulta más importante debido a que las acciones de la Juventus están registradas en la bolsa de valores de Milán.

El gran logro de Chiellini se debe a que los jugadores supuestamente recibirán la mitad de sus salarios perdidos después del 30 de junio o quizá hasta más dinero si se reanuda la Serie A. La Juventus no respondió al cuestionamiento de si los salarios serán diferidos a la siguiente temporada.

El entrenador Maurizio Sarri también estuvo involucrado en el acuerdo que negoció Chiellini.

“La Juventus quiere agradecer a los jugadores y al entrenador por su compromiso en este difícil momento para todos”, dijo el equipo en un comunicado este fin de semana en el que dio a conocer el acuerdo.

Mientras que Chiellini es el representante de la Juventus en la Asociación de Jugadores del Fútbol Italiano (AIC), el pacto con el equipo que ha ganado ocho títulos consecutivos se alcanzó antes de que el AIC llegara a un acuerdo unilateral con las autoridades del fútbol italiano para reducir los salarios en toda la liga.

“La Juventus se adelantó, pero esto no nos sorprende, sabíamos todo”, dijo el presidente del AIC Damiano Tommasi. “Si no hay desacuerdos entre el club y sus jugadores no creo que necesitemos intervenir. Está bien con nosotros si llegan a un acuerdo”.

Las negociaciones en otros equipos no han sido igualmente fluidas.

El lunes, cuando Lionel Messi y sus compañeros en el Barcelona aseguraron que reducirían su salario un 70%, criticaron en una carta a los directivos del club por presionarlos demasiado para “hacer algo que nosotros siempre tuvimos claro que haríamos”.

Las discusiones sobre salarios entre jugadores y equipos continúan en la Liga Premier y en otras partes en Europa.

Chiellini, de 35 años, y quien no ha hecho ningún comentario público sobre su papel en la negociación, completó su licenciatura en economía y comercio en la Universidad de Turín en el 2010 y después sacó su maestría en 2017, con honores.

Chiellini siempre ha sido un estudiante dedicado, desde que acudió a una escuela especializada en ciencia y números en su natal Livorno, en la costa Toscana. Heredó el gusto por los negocios de su madre, Lucia, quien era la encargada de la zona del Mediterráneo de una empresa de transporte noruega.

Claudio, hermano gemelo de Chiellini, es su agente y directivo en la Juventus.

La siguiente tarea de los Chiellinis: una extensión de contrato para Giorgio, cuyo actual acuerdo expira el 30 de junio.

Pese a su edad, y pese que sólo ha disputado tres partidos de la Serie A esta temporada tras sufrir el desgarro del ligamento cruzado anterior en agosto, la renovación se da como un hecho.

La víctima del mordisco de Luis Suárez durante el Mundial de 2014, Chiellini sigue siendo uno de los mejores del fútbol en cuanto a maniatar a los delanteros rivales.

Dada su participación para que su club mantenga sus finanzas en orden, es muy seguro que siga los pasos de Giampiero Boniperti, Roberto Bettega y Pavel Nedved — jugadores destacados de la Juve que acabaron teniendo funciones de administración dentro de la institución.