Cuarentena al ritmo de la música electrónica

Si ya no aguanta el aburrimiento de las mismas tareas en casa, hay una música que las convierte en parte de una fiesta: la música electrónica.

Se sienten largos y aburridos los días de cuarentena que tenemos por delante, pero no hay que desesperar: la música electrónica está aquí para ayudarnos a hacer esa carga más ligera.

Así como los temas clásicos nos ayudan a calmarnos y la salsa a mantenernos alegres, no podemos ignorar que la electrónica es el pulso que le puede poner un poco de emoción extra a nuestro día a día.

Es que, siendo honestos, todo lo que hoy vemos como “tedioso” es mil veces mejor con música electrónica: levantarse temprano para hacer ejercicio al ritmo de Tequila, de Jax Jones; preparar el almuerzo mientras suena Qué calor, de DJ Snake.

Hacer las partes más monótonas del teletrabajo con la maestría de The Chemical Brothers en su pieza Got to keep on; y terminar el día en la sala de estar, bailando solo o acompañado, moviéndose con un toque de ironía pero con todo el ritmo con Pa’ mi casa no voy de El Freaky.

Si algo creemos es que esta playlist de música electrónica es una buena manera de combatir la monotonía de la cuarentena. Convertirá su casa en un espacio en el que la fiesta y el ritmo mandan.

Escúchela en:

