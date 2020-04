Cynthia Viteri comenta sobre acciones para enfrentar al coronavirus

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, en el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», comentó sobre las acciones que se lleva adelante para enfrentar al coronavirus en la ciudad más afectada por el número de casos.

Inició comentando que ya han pasado 3 semanas desde que anunció que tenía Covid-19 positivo, y que actualmente se encuentra bien y con fuerza.

La alcaldesa afirmó que hay alrededor de 440 camas listas para ser utilizadas por los enfermos y personal médico, pero que autoridades gubernamentales no han dado paso a su uso.

Resaltó que también se ha puesto a disposición vehículos, alimentación, transporte para médicos pero no han sido utilizados pues los ministerios respectivos no han gestionado la ayuda.

«Estamos poniendo vehículos, personal (aterrado pero valiente), porque quién no tiene miedo en plena pandemia, estamos poniendo 1000 litros de cloro al día, estamos poniendo cal, todo esto en coordinación con la persona a cargo de la recolección de los cuerpos».

«También estamos construyendo 4 cementerios, uno en el norte, dos en el sur y uno en el noroeste de la ciudad, solo los primeros 2 tienen alrededor de 12.000 tumbas».

Respecto al uso de la exmaternidad Enrique Sotomayor, Viteri indicó que esas instalaciones iban a ser, inicialmente, para pacientes Covid. Pero, tras un primer recorrido del ministro de Salud se indicó que iba a ser utilizado para otras patologías.

«Sigue habiendo partos, infartos, atropellamientos, rotura de huesos, pero sencillamiente no las usan (las instalaciones). Si ellos no lo usan, no lo hacen, entro yo y lo hago».

Más declaraciones de la alcaldesa en el siguiente video.