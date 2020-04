Cynthia Viteri superó el coronavirus

La mañana de jueves 09 de abril , a través de sus redes sociales la Alcaldesa de Guayaquil informó que ha superado el coronavirus.

«Ayer recibí los resultados de los nuevos exámenes de covid-19. tomados la semana pasada y gracias a Dios he superado la enfermedad. Durante semanas he estado trabajando mediante llamadas y videoconferencias, hoy me incorporo al trabajo en territorio en defensa de Guayaquil», expresó Viteri

El pasado 19 de marzo la alcaldesa anunció que dio positivo por coronavirus mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales, expresando lo siguiente :

“Esta transmisión la hago para comunicarle al ecuatorianos y a los guayaquileños que he sido contagiada de Covid-19. Tengan la certeza de que seguiré al mando de esta ciudad protegiendo a todos los Guayaquileños”.

Esto a raíz que la alcaldesa impidiera el aterrizaje de dos aviones procedentes de Iberia sin pasajeros en el aeropuerto de Guayaquil.

Viteri justificó su accionar en una declaración del vicepresidente del país, Otto Sonnenholzner, quien horas antes de los sucesos había afirmado que la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, estaba blindada con fuertes restricciones para impedir que entren o salgan personas de esta jurisdicción, la más afectada por casos de coronavirus.