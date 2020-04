Este domingo, en un especial de 24 Horas nos acompañó el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, el director del IESS, Mauricio Espinel, el médico salubrista, Esteban Ortiz, y el jefe de Servicio de Infectología de Solca, Rafael Caputi, para explicar como pasaremos del aislamiento al distanciamiento social en Ecuador.

El ministro de salud dijo que «las decisiones se tomarán sobre la base de indicadores de cada ciudad. Y no a presiones de ningún sector en cuanto al paso del aislamiento al distanciamiento social».

Mientras que el médico salubrista, Esteban Ortiz aseguró que las medidas de aislamiento han tenido un efecto positivo para contener el virus.

Asimismo, explicó que «no se debe estigmatizar a quien vemos sin mascarillas. Más bien debemos ayudarlo, proveer a quien no tiene. Hay que viralizar la educación. Los ciudadanos debemos cumplir nuestra misión de educar al resto».

Por otra parte, Rafael Caputi explicó que “el país no está listo para volver el 4 de mayo”. Es verdad qué hay una disminución de pacientes críticos pero aún no estaría la ciudad llegando a la meseta”. Y agregó que las cifras recién se están dando y no hay aún conciencia social.

El Director de Salud del IESS, Mauricio Espine, dijo que la base de la pirámide de prevención es la responsabilidad. Basada en lavarse las manos, taparse la boca, guardar distancia y si se siente enfermo no salir de casa.

El análisis completo del aislamiento al distanciamiento social en Ecuador en el siguiente video: