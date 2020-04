Donald Trump cometió un error que los internautas no dejaron pasar

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que enviará respiradores a Ecuador para ayudar al país en su lucha contra el coronavirus.

Pero en el primer tuit que publicó, con el anuncio de la ayuda a Ecuador, cometió un error que los internautas no dejaron pasar y resaltaron.

Según RT, » El inquilino de la Casa Blanca señaló en su cuenta personal de Twitter que ha mantenido «una gran conversación» con el presidente del país latinoamericano, Lenín Moreno, pero cometió un error en el nombre del país y escribió «Equador»».

El tuit con el error fue eliminado poco después, pero varios internautas lo capturaron. Un usuario de redes se cuestionó que hayan elegido a un «presidente que no sabe escribir» y otro dijo que tal vez nunca lleguen esos respiradores porque el país se llama Ecuador, no Equator.

Why did we elect a president that can’t spell? #Trump #equador #Ecuador #DonaldTrump pic.twitter.com/yVmASS2myY

Trump sent ventilators to "Equador". They might never arrive because it's "Ecuador".