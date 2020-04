EE.UU. anuncia que suspende financiamiento a OMS

Trump anuncia que suspende el financiamiento de EE.UU. a la OMS.

Estados Unidos suspenderá los fondos para la Organización Mundial de la Salud que ‘falló en su deber básico’ sobre el coronavirus, dice Donald Trump en conferencia de prensa.

Trump ha acusado previamente a la OMS de ser parcial hacia China.

«Estoy ordenando a mi administración que suspenda la financiación mientras se realiza una revisión para acceder al papel de la Organización Mundial de la Salud en el mal manejo severo y encubrir la propagación del coronavirus», dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

«La OMS falló en su deber básico y debe rendir cuentas», agregó.

Las contribuciones financieras de los Estados Unidos a la OMS representaron poco menos del 15% de su financiación en 2019.

Por otra parte, señaló que el distanciamiento social está dando resultados, y agradeció al pueblo norteamericano.

