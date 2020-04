Este domingo 26 de abril, Juan Zapata, director del ECU 911, y el viceministro de Salud, Javier Solorzano, informaron sobre las acciones para el paso del aislamiento al distanciamiento social. En cadena nacional las autoridades reafirman que el 4 de mayo es un plan de reapertura laboral, no reapertura social.

El viceministro de Salud, Javier Solorzano informó que se está trabajando en la base de datos para consolidar los datos en una sola matriz.

Asimismo, dijo que se trabaja para implementar un programa para automatizar reportes y así conseguir que desde los laboratorios se incluyan los resultados al servidor y la información llegue en tiempo real.

Con estos mecanismos se va a permitir analizar la evolución de los nuevos casos y tendencia tecnológica, así señaló el funcionario de salud.

Solorzano insistió que el plan de reapertura implementado para este 4 de mayo, es laboral.

«Lo que estamos haciendo es una reinserción laboral, no es una reapertura social” Javier Solorzano, viceministro de Salud.

También instó a la ciudadanía a permanecer en el aislamiento social, acatar las medidas del distancimiento social, en caso de que tengan que sair, y seguir los protocolos de protección y desinfección.

REAPERTURA LABORAL

El plan de reapertura es laboral, se van a reabrir ciertos sectores productivos, no necesariamente todos, no es que el 4 de mayo todo el mundo sale.

Respecto a este tema, el viceministro explicó que primero la finalidad de la reapertura laboral es que se vayan implementando nuevos mecanismos de productividades, como el comercio electrónico.

Y las empresas en capacidad de generar relación comercial y médica mediante llamada telefónica con acceso a aplicaciones en internet, sean aquellas que provean productos de primera necesidad por esto nuevos mecanismos.

SEMAFORIZACIÓN

Al analizar las medidas y la evolución de la COVID-19 en el país, el viceministro asegura que el semáforo se va a mantener varios meses más.

E instó a recordar sobre la nueva normalidad donde los anteriores comportamientos ya no sirven.

Recordó que se debe «mantener distancia con rigor, evitar aglomeraciones, no circular, mientras tanto quien no tenga que circular, que se quede en su casa. Más aún los adultos mayores o con enfermedades vulnerables deben tener más cuidado. Hagamos el esfuerzo conjunto, entre todos lo vamos a lograr».

«Seamos responsables. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que debemos cumplir con conciencia y con disciplina»

EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS

Juan Zapata explicó que las realidades de cada provincia son diferentes. Por eso aseveró que es necesario que la ciudadanía entienda que cada decisión debe estar sustentada en los datos técnicos referentes a las tendencias y a las curvas.

Por lo que se sumó a la afirmación de que el 4 de mayo es un plan de reapertura laboral, no reapertura social.

No obstante, expresó que como autoridad piden que cualquier cambio en un lugar o sector productivo sea de acuerdo a los datos y comportamientos de la enfermedad. Y dijo que las decisiones paulatinas no significan el fin de la emergencia. El 4 de mayo no todo el mundo sale, insistió el directo del ECU 911.

PROYECTOS PILOTOS

Por otra parte, sobre los proyectos de pilotos, especialmente los referentes al sistema de salud, el viceministro aseguró que la finalidad es terminar los hospitales para después abrirlos en las mejores condiciones para continuar en la lucha contra esta enfermedad.

EMERGENCIAS EN LA CRISIS SANITARIA

Juan Zapata, ante las preocupantes cifras de violencia durante la cuarentena, dijo que el ECU 911 trabaja con un protocolo interinstitucional, en el que se encuentra la Policía Nacional, el ministerio de Salud, los derechos humanos y otras entidades.

El ECU 911 registró 243 actos de violencia diarios y es por eso que ha capacitado a funcionarios y abrió el mecanismo de denuncia online como primer recurso para enfrentar este tipo de emergencias.

Los evaluadores fueron capacitados en primeros auxilios, atención psicológica, empatía y otras formas de atención para tratar estos temas.