El comentario de Danna Paola sobre México que generó indignación

La cantante Danna Paola desató una nueva polémica luego de hacer un comentario sobre los habitantes de Monterrey, capital del estado de Nuevo León.

Durante una de las entrevista que dio para promocionar la tercera temporada de Élite en España, la cantante aseguró que los regiomontanos (como se les llama a los habitantes de esa ciudad) se casan con personas de su familia.

El clip con los comentarios de Danna Paola se difundió en Twitter y en él se puede escuchar el comentario de Jorge López, el compañero de la actriz mexicana en la serie de Netflix: “Te enamoraste de tu hermano y nadie te lo dice”.

Danna Paola entonces confirmó entre risas «nadie lo dice».

“Eso pasa mucho en Monterrey, en México. Sí, se casan entre primos y así, es una locura. Saludos Monterrey”, aseguró la actriz y cantante.

López siguió con la broma y añadió: «Cosas de Latinoamérica».

El comentario de Danna Paola no fue bien recibido en redes sociales y algunos personajes del mundo del entretenimiento en México, originarios de Monterrey, alzaron su voz para aclarar lo dicho por la estrella de Élite.

José Luis Reséndez -actor, modelo y ex concursante de Big Brother- escribió en Twitter un mensaje para la cantante, acompañado por el clip de las polémicas declaraciones.

“Estimada Danna Paola, como regiomontano y orgullosamente ciudadano de #Monterrey te exijo ofrezcas una sincera disculpa por el desatinado comentario o burla que lamentablemente realizaste en esta entrevista. Porque la endogamia no es algo que nos represente. ¡Cordiales Saludos!”.

Apenas hace un par de semanas la cantante se vio envuelta en otra polémica, relacionada con Paulina Rubio.

Omar Ayuso, actor de Élite, mostró un video en el que Danna aparecía imitando a Paulina con el tema “Ni una Sola Palabra”.

Pero no fue eso lo que desató la furia de los seguidores de “La Chica Dorada”, sino que en una parte del clip se escuchó a Danna decir “yo sí canto”.

Esas palabras fueron tomadas como si Danna Paola hubiera asegurado que Paulina no canta y en redes sociales se lanzaron contra la joven. En varios mensajes señalaron que le falta mucho para lograr la carrera que Rubio ha tenido.

Tras la ola de críticas, Danna aclaró lo ocurrido.

“Okaayy, vamos a ver, no hagan chisme donde no, malinterpretando. 1- Estábamos jugando a imitar (creo que han visto muy bien que imito de repente y no solo a Pau) 2- Yo me refería a Omar, y es un chiste local entre ambos. 3- Yo amo a Paulina since forever (desde siempre) Respect always!”, explicó.

