El efecto del coronavirus en la piel de dos médicos chinos

El doctor Yi Fan y el doctor Hu Weifeng, quienes trabajaron en el hospital central de Wuhan, fueron diagnosticados con coronavirus, covid-19 el 18 de enero.

Los dos médicos lograron superar la enfermedad, pero ahora los expertos reportan que la piel de los dos experimentó un oscurecimiento.

Según RT, » El doctor Li Shusheng, que está tratando a ambos pacientes comentó que el oscurecimiento de la piel se atribuye al efecto secundario de un medicamento que les fue suministrado durante las primeras etapas del tratamiento».

Two doctors, Yi Fan and Hu Weifeng, have been taken off ECMO and are now recuperating after contracting #COVID19 while working at #Wuhan Central Hospital. With their faces bruised and Hu still unable to talk, they said goodbye to doctors deployed from Beijing during the outbreak. pic.twitter.com/EX30Uvw2ZL