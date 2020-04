El Legado de Bob Marley

Hay una razón muy concreta por la que Bob Marley es el referente internacional del reggae después de tantos años.

Es bien sabido que si hablas de reggae, la primera imagen que pasa por la cabeza de muchos es la cara de Bob Marley; y el primer sonido que suena en sus mentes es la voz de Bob, al compás de los ritmos caribeños, cantando algo por el estilo de “I shot the sheriff…” o quizá “Buffalo Soldier…”.

Es que “reggae” es una palabra que no se puede separar del cantante rastafari; no hay mejor representante de la música, de su estilo y de sus valores que este jamaiquino.

Bob Marley & The Wailers son, sin duda, la bandera del reggae jamaiquino. No solo por el talento musical que evoluciona con más atrevimiento álbum tras álbum, sino porque es difícil encontrar una canción dentro de su discografía que no tenga un propósito, un mensaje.

Marley, comulgando con su religión rastafari y en contacto con sus raíces africanas, escribe con tanto optimismo como sed de justicia; clama sobre la desigualdad y la esclavitud en canciones como Buffalo soldier y Get up, stand up, mientras que nos da esperanza y busca un futuro para los afroamericanos y para toda la humanidad en piezas como Three little birds y Exodus. Estos mensajes trascienden Jamaica, trascienden el género, y llegan a gente de todo el mundo.

En 2020 Bob Marley habría cumplido 75 años de haber nacido. Es bastante tiempo, y aún así gran parte de su música se siente fresca: por ejemplo, Redemption song (de la cual hay un nuevo video musical animado, estrenado este año, que deberían ver) puede tener 40 años, pero se siente como algo que el mundo necesita escuchar en estos momentos.

Por supuesto, si ya se dio el gusto de oír la discografía de Marley y quiere conocer más sobre el reggae, tenemos la playlist ideal para usted. Una selección con artistas de todo tipo, como UB40, los británicos que eligieron el reggae sobre el punk en la Liverpool de finales de los 70s; o los hijos de Bob Marley, Damian y Ziggy, continuando el legado de su padre. Cuando se trata de reggae, en esta lista de reproducción tendrá de donde elegir.

