El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó durante una conferencia de prensa los gestos de apoyo de varios grupos dedicados al narcotráfico hacia la población más vulnerable de varios estados, en el contexto de la emergencia por el coronavirus (COVID-19)

En su discurso, el mandatario arremetió contra los cárteles diciendo:

Aprovecho para decirles a los que están en las organizaciones que se dedican a la delincuencia, que he estado viendo que reparten despensas, eso no ayuda, ayuda el que dejen sus malandronadas. […] No se trata de filantropía. Se trata de fraternidad, de solidaridad verdadera.