Esteban Paz: «No imaginamos un golpe de estado»

El dirigente de Liga Deportiva Universitaria, Esteban Paz, dio a conocer su opinión respecto al intento de destitución del presidente de la FEF, Francisco Egas.

Este lunes 27 de abril, en diálogo con Radio La Red, Paz afirmó que como dirigente albo no apoyará «procesos violentados en la FEF».

«Se violentó un proceso en FEF, nos deja muy preocupados. Sabíamos que existía un desperfecto en ambas partes, pero no imaginamos un golpe de estado», dijo.

Paz recalcó que la situación entre Francisco Egas y Jaime Estrada parece irreconciliable, sin dar mayores pistas del altercado entre las máximas autoridades de la FEF.

Enfatizó que es difícil dar la razón a alguien y mencionó en su intervención que es inconcebible un golpe de estado.

«Veo que las diferencias entre Francisco Egas y Jaime Estrada son irreconciliables. A modo personal no me gustó que se violentaran los estatutos, dar la razón a alguien es difícil, porque yo no estoy a la interna de FEF».

La posición de Liga

Al ser consultado sobre la postura de su club LDU, en este riña de los dirigentes de la FEF, Esteban Paz confesó que no apoyarán procesos violentados.

Además, reiteró que habló con ambos dirigentes: «Hablé con Jaime Estrada y le hice referencia a cuando luchábamos contra las injusticias del fútbol ecuatoriano. Y le aclaré que si llega a la presidencia de FEF, corre el riesgo de repetir lo de Chiriboga y ahí si nos alejaremos».

El máximo dirigente Albo también señaló que los mismos que acompañaron a Luis Chiriboga son los causantes de este episodio vergonzoso.

Apuntó que al fútbol amateur se le debe quitar la fuerza que tiene con sus dirigentes: «No puede ser que el fútbol amateur, que el Confa quiera tener más poder que los clubes protagonistas del fútbol ecuatoriano. Amílcar Mantilla su representante hace un escándalo, porque se quita el dinero de las dietas», indicó Esteban Paz.