A Camila Tarocco la buscábamos desde el 4 de abril. Hoy apareció asesinada.



La violencia machista no se detiene en cuarentena. Tenemos que intensificar todos los dispositivos.



Si necesitás ayuda, no estás sola, llamá al 144.



Justicia, por Camila y por las que ya no están. pic.twitter.com/25PhUEJC73