Destitución de Francisco Egas es ilegal, afirma el abogado

El doctor Celso Vásconez, abogado y presidente de la Asociación Ecuatoriana de Derecho Deportivo, señaló que la destitución de Francisco Egas es ilegal.

En diálogo con Radio La Red Vásconez indicó que, según ciertos aspectos, la destitución del Egas no es legítima. E indicó: «Aquí algunos aspectos de por qué la reestructuración del Directorio de la FEF o la remoción del cargo de Egas considero, es ilegal».

1.- Aspectos de Forma: No existe convocatoria previa, ni orden del día, del Directorio para resolver la supuesta «reestructuración».

2.- La resolución es tomada por 6 de 9 miembros, no se toma en cuenta el criterio de los demás miembros. Obvio no, porque no hubo convocatoria.

3.- Afectación a la validez del documento que contiene la Resolución. ¿Se firmó en unidad de acto. A menos que todos hayan pasado por encima el estado de excepción, viajaron, se reunieron y firmaron?

4.- Aspectos de fondo. El literal d) Art. 43 del Estatuto de la FEF, que invocan en el documento, prevé el reemplazo del Presidente, cuando existe «RENUNCIA» de este, Francisco Egas no lo ha hecho.

5.- No existe disposición normativa del Estatuto que faculte a los miembros del directorio a remover del cargo al Presidente (lo debería hacer la Asamblea, pues es quien lo elige). Sin convocatoria previa ni comunicación a todos los miembros del directorio.

6.- Si alegan un incumplimiento de funciones. ¿Se dio la oportunidad a Egas de ejercer su derecho a la defensa, se inició un debido proceso por la supuesta falta cometida por el presidente? No sólo es ilegal, además viola derechos constitucionales Art. 76 CRE

7.- Existe, o debería existir, un Comité de Ética (FIFA dispone que exista 1 en cada asociación). ¿El Comité de Ética conoció de los supuestos incumplimientos de Francisco Egas? La resolución de remoción debería ser tomada por este CE, que es independiente y externo.

FEF anunció oficialmente a Estrada

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció oficialmente a Jaime Estrada como nuevo presidente en reemplazo de Egas, removido del cargo por decisión del Directorio.

En un comunicado, la FEF afirma: «Aceptar la moción contenida en la comunicación de fecha 24 de abril de 2020 y reestructurar el Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de la manera que sigue: Presidente, Ing Jaime Estrada Medranda; Vicepresidente, Ab. Carlos Galarza Guzmán; Tercer Vocal Principal, Ing. Francisco Egas Larreátegui».

Además, la FEF señaló que la resolución se comunicará «a los organismos deportivos y no deportivos, nacionales e internacionales».

Francisco Egas responde

A través de redes sociales, Francisco Egas calificó como «hechos ilegítimos que algunos tratan de consumar», a lo actuado por algunos miembros de la FEF.

Y agregó que algunos quieren mantener intereses. Mientras, indicó que dará más detalles de su posición en las próximas horas.

Sobre los hechos ilegítimos que algunos tratan de consumar, me referiré a detalle hoy a las 5pm. Cuando hay cambios importantes, algunos quieren mantener intereses. Sigo trabajando como Presidente con los organismos locales e internacionales, para que estos hechos no se repitan. — Francisco Egas (@franciscoegas) April 26, 2020