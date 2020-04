La mujer de 104 años que venció al coronavirus

Uno de los grupos etarios más vulnerables al contraer el es el de los ancianos, coronavirus es justamente los mayores de 60 años los que representan la mayor tasa de mortalidad por covid-19.

Pero pro fortuna, durante estos días, hemos escuchado excelentes noticias de ancianos que han superado el coronavirus, como es el caso de una italiana de 104 años llamada Ada Zanusso, quien se ha convertido en un verdadero milagro para aquel país.

Resulta ser que Ada se convirtió en una de las pacientes de mayor edad que pudo superar la enfermedad, y es el segundo caso de una persona de más de 100 años que ha podido curarse.

La anciana, quien vive en la provinicia de Biella, comenzó a sentir los síntomas del coronavirus el pasado 17 de marzo, al presentar fiebre, vómitos y dificultad para respirar. Los encargados de la residencia de ancianos en la que vive la llevaron a un hospital, en donde le hicieron la prueba del covid-19, resultando positiva.

Finalmente y tras muchos cuidados, Ada fue dada de alta el pasado 4 de abril, pues se encuentra ya en perfecto estado.

She’s Ada Zanusso from Biella🇮🇹, born in 1916.



She went through two world wars and Spanish flu.



Aged 104, she just defeated coronavirus, being one of the world eldest winning this battle.#FuckTheVirus pic.twitter.com/8fuSN2KTph