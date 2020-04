La OMS pide a hijos y nietos llamar a diario a padres y abuelos confinados

Las medidas de confinamiento para frenar la transmisión del coronavirus están dejando secuelas sobre todo entre los más vulnerables, ancianos y enfermos, para quienes hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a familiares y amigos al menos una llamada diaria para que no se sientan abandonados.

«Quiero transmitir un mensaje a los más jóvenes, mantener a sus abuelos seguros significa que no los pueden visitar en persona, pero llámenlos, háblenles cada día para que no se sientan solos. La distancia física no tiene que significar el aislamiento social», dijo hoy el jefe de la Oficina de la OMS para Europa, Hans Klunge.

El médico y responsable por la OMS de más de medio centenar de países que van desde Europa occidental hasta Euroasia, Rusia e Israel, dijo que las familias deben ayudar a las personas mayores a entender adecuadamente las informaciones sobre el coronavirus para que se queden con los contenidos correctos.

La Cruz Roja Española ha identificado, en esa línea, a 400.000 personas en alto riesgo por el coronavirus y ha dirigido a ellas una campaña informativa sobre el coronavirus, mientras que en Irlanda asociaciones deportivas llaman a diario por teléfono a los ancianos, les hacen las compras y se las dejan delante de sus puertas para evitar cualquier contacto que les pueda poner en riesgo.

El 95 % de casos de infectados por coronavirus en la región de Europa de la OMS son mayores de 60 años y el 50 % del total mayores de 80, pero probablemente la tendencia a desarrollar una forma grave de la enfermedad tiene que ver con el estado de salud general de la persona más que con su edad.

En una conferencia de prensa virtual, Klunge sostuvo que ocho de cada diez muertos sufrían de al menos una enfermedad crónica.

Sin embargo, el responsable enfatizó también que «cualquier noción de que el COVID-19 solo afecta a personas mayores es factualmente falsa», puesto que entre el 10 y el 15 % de casos moderados a severos son de menores de 50 años.

En España y en Italia, los países más gravemente afectados de Europa, el 10 % de los fallecidos por coronavirus estaban en la franja de 70 a 79 años, precisó.

Cuando el confinamiento estricto o parcial se ha impuesto en la mayoría de países de la región, la OMS está pidiendo a todos los afectados -aunque con especial énfasis a los mayores- que presten atención a su nutrición, a mantener una actividad física y a mantenerse alejados del tabaco y del alcohol.

«Incluso dentro de la casa uno puede mantenerse físicamente activo. Si estamos sentados, trabajando o viendo televisión, pongámonos de pie al menos cada hora, establezcamos una rutina diaria con objetivos, como por ejemplo hacer 30 minutos de ejercicio», dijo una experta de la organización.

Los cursos de ejercicios virtuales también son una opción, pero si una persona no sabe como acceder a ellos, escuchar música y bailar también es una buena alternativa, defendió.

El experto de la OMS, Manfred Huber, enfatizó que mantener una conexión social es fundamental para las personas, en particular si viven solas.

«Hay que motivarlas y ayudarlas a que encuentren alguna actividad que les interese, que les divierta, para que mantengan su salud física y mental. También debe haber una rutina de sueño regular y evitar ver todo el día las noticias», recomendó. EFE