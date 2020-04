Los inquilinos agradecen el gesto de su casero

Casero de Nueva Jersey cancela pagos de alquiler por tres meses a sus inquilinos.

Un casero de Nueva Jersey se unió a la lista de héroes que ha dejado la pandemia del coronavirus.

David Placek, dueño de varias propiedades en el área de Montclair, le dio alivio a sus inquilinos al cancelar el pago de alquiler por tres meses debido a la crisis sanitaria.

A fines de marzo, el socio y gerente de BDP Holdings, envió a los inquilinos un mensaje en el que anunciaba la cancelación del pago de renta de los meses de abril y mayo.

Montclair landlord David Placek canceled rent for his dozen tenants. The decision was simple – he knew people would be struggling amid the economic fallout. “The idea was just, let’s relieve some stress from our tenants,” he said. #TogetherNJ https://t.co/ifJC1qzsm0

Placek extendió el alivio por un mes adicional esta semana. El próximo pago para los inquilinos será el 1 de julio.

El gobernador Phil Murphy agradeció a Placek su buen gesto.

David Placek is a landlord with a dozen tenants. He stepped forward to give every one of them a rent holiday through June. He exemplifies the spirit we need to see right now of people stepping up to make sure others can come out of this emergency stronger. #NJThanksYou pic.twitter.com/vjQQQvd6An