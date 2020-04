La empresaria y filántropa estadounidense, Melinda Gates (esposa de Biill Gates), afirmó este viernes en una entrevista con la BBC que su familia ya se venía preparando durante años para una posible pandemia.

Entre las declaraciones de Melinda Gates al medio británico se destaca que ella y su familia siempre se preguntaron acerca de un suceso que cambie drásticamente su vida, motivo por el cúal los llevó a prepararse:

Hace unos años hablamos de qué pasaría si no había agua potable, de qué pasaría si no había suficiente comida, ¿dónde podríamos ir, qué podríamos hacer como familia?. Nos preparamos, teníamos algo de comida en el sótano por si la necesitábamos.

Bill y Melinda Gates pertenecen a un grupo privilegiado, llegando a configurar dentro de las personas más ricas del mundo, sin embargo, la empresaria afirma que ahora todo el mundo está en una situación similar debido a que no existe un fármaco o vacuna contra el coronavirus.

Esta no es la primera vez que la familia Gates habla de una posible crisis global a causa de una enfermedad. Bill Gates ya advirtió en una charla TED en 2015 sobre la llegada de una pandemia que iba a poner en entre dicho al mundo entero.

Lo propio llegó más tarde cuando Bill dijo en un evento organizado por la Sociedad Médica de Massachussetts y el New England Journal of Medicine (NEJM) que el mundo no estaba preparado para hacer frente a un evento así y que todos debían prepararse.

En contexto, la fundación Bill y Melinda Gates ha donado 250 millones de dólares para la lucha contra el coronavirus, invirtiendo en investigación para la creación de una vacuna.

Fuente | BBC/RT