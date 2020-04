Michael Jordan revela algunos secretos en «The Last Dance»

Michael Jordan es, sin duda alguna, uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, y con un brillo particular en el baloncesto.

Es por ello que Jordan se ha hecho merecedor de una nueva serie documental que trata sobre su vida y la trayectoria en los Chicago Bulls.

‘The Last Dance’ se estrenó en Estados Unidos y a día seguido llegará a América Latina con 10 capítulos donde, literalmente, verás volar a Jordan.

Jordan llegó a línea de los Bulls en 1984, cuando fue elegido en tercer lugar durante el Draft de la NBA. Un joven Michael Jordan ,de apenas 21 años, había captado las miradas de Chicago luego de lucirse en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, celebrados ese mismo año.

Sin embargo, Jordan no tuvo la mejor experiencia de bienvenida a su nuevo equipo, aunque lo mejor llegó después de trabajo y sacrificio.

La revista de moda estadounidense GQ presentó en días pasados un adelanto de lo que se vería en el primer capítulo de la serie. Según el medio, Michael intentó relacionarse con su nuevo equipo durante su estadía en un hotel de Illinois.

Los Bulls enfrentarían a los Indiana Pacers y Jordan quiso empatizar con sus compañeros: «Buscaba adaptarme al equipo y en el hotel, en Peoría (Illinois), comencé a buscar a los chicos para estar con ellos.

Toqué puerta tras puerta, pero nadie me respondía hasta que llegué a una puerta y escuché a alguien decir: ‘Hay alguien afuera’ y luego silencio. Volví a tocar y una voz grave contestó: ‘¿Quién es?’ Y les dije: ‘MJ’.

Ese momento escuchó decir: ‘es solo un novato, no pasa nada», asegura el exbatquebolista estadounidense, quién encontró a su plantilla consumiendo estupefacientes.

Aquel suceso fue crucial en la carrera de Michael Jordan. Ese momento decidió que haría las cosas por sí mismo, evadiendo las drogas y poniendo al deporte como lo principal en su vida.

Jordan también cuenta lo que pasó cuando sus compañeros abrieron la puerta: «Entré y estaba gran parte del equipo haciendo cosas que no había visto nunca en mi vida. Yo era chico y no sabía qué pasaba. Había rayas de cocaína por un rincón, gente fumando marihuana en otro, muchas mujeres».

Y lo primero que pensé y dije fue: ‘bueno, me tengo que ir’, y me salí del cuarto porque pensaba que si había una redada, yo era tan culpable como ellos de lo que pasaba adentro, aunque no hiciera nada. Así que desde ese día estuve solo».

Todo esto es algo que se puede ver reflejado en «The Last Dance», cuyos dos primeras capítulos ya están disponibles en la plataforma Netflix.

La serie de Jordan contará con dos nuevas entregas cada lunes y cada una tendrá una duración de 50 minutos.