Michelle Salas muestra el talento que heredó de Luis Miguel

Michelle Salas es una de las famosas que mejor ha aprovechado su tiempo en cuarentena por coronavirus. La modelo de 30 años se ha mostrado sin filtros durante su encierro, pero también ha demostrado su habilidad para cocinar y cantar.

La hija de Luis Miguel publicó en sus historias de Instagram un pequeño video en el que canta Fly me to the Moon.

Aunque Michelle se dedica al modelaje, no descuidó la afinación en su interpretación, la cual acompañó con varios pases de baile en medio de su cocina.

“Feeling it. (Siéntelo) Me distraigo demasiado rápido”, escribió para acompañar su historia artística.

Fuente: Infobae.com