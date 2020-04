Miguel Herrera afirma que no está abogando por Renato Ibarra

«La verdad es un gran jugador, nadie quiere que se vaya del América. Es un jugador que nos estaba funcionando bastante bien y es muy bueno, pero esperaremos a la decisión que se tome por parte de la directiva y por supuesto el club», fueron las palabras de Miguel Herrera en entrevista para la cadena ESPN.

Sin embargo, estas palabras fueron tomadas por varios sectores como si Herrera, director técnico del América, estuviese abogando por el futbolista ecuatoriano Renato Ibarra.

El jugador fue separado del plantel luego de haber estado en medio de un problema legal, acusado de violencia familiar.

DECISIÓN DIRIGENCIAL

La directiva de las «Águilas» anunció, el pasado 12 de marzo en un comunicado de prensa, la baja definitiva del futbolista. “El club América reitera su compromiso absoluto y cotidiano para contribuir erradicar la violencia de género y a promover una cultura de respeto hacia las mujeres. En este sentido, reprueba tajantemente los actos realizado por el señor Renato Ibarra”, indicó el club.

REDUCCIÓN DE VALOR

Según información del diario El Informador, el club América redujo el valor del jugador de USD 5 a 3 millones, valor que, en caso de venderlo, significaría una ganancia de alrededor de 800.000 dólares, ya que el equipo mexicano pagó 2.2 millones de dólares al Vitesse en el 2016.

Ahora bien, varios medios mexicanos han reportado que seis equipos estarían dispuestos a abrir las puertas al ecuatoriano de 29 años.

NO ABOGO POR IBARRA

Tras sus declaraciones, el estratega del club América aclaró que “no supongo, no abogo, no voto, ni nada. Acato las decisiones que me da la directiva”.

Mientras tanto, el jugador compartió una fotografía el martes en Instagram en donde aparece uniformado. También ha compartido imágenes donde se lo ve entrenando.