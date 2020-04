Muere la madre de Josep Guardiola

La madre del téncico español Pep Guardiola, Dolors Sala Carrió, ha fallecido este lunes después de contraer coronavirus, anunció el Manchester City.

La madre del entrenador murió a los 82 años en Manresa (Barcelona).

«La familia del Manchester City está devastada al informar de la muerte de la madre de Pep, Dolors Sala Carrió», dijo el club.

«Todo el mundo involucrado con el club envía su más sentido aprecio en este momento a Pep, su familia y todos sus amigos», concluyó el Manchester City. EFE

