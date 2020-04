Música electrónica, ideal para el ejercicio en casa

No hay como la música electrónica para ponerle ritmo a los ejercicios en casa, para empujarnos a darlo todo, para resistir en cada entrenamiento.

No cualquier música sirve para hacer ejercicio: no conocemos a la primera persona que haga sentadillas con las sonatas de Chopin, o que elijan hacer abdominales con vallenato sonando al fondo (no tenemos nada contra estos géneros).

Y, siendo que ahora que estamos todos encerrados en nuestros hogares por la cuarentena, la música adecuada puede hacer la diferencia entre una buena sesión de ejercicio y una desgana tremenda que nos deja quietos tras la primera serie.

Si nos pregunta a nosotros, no hay mejor motivador para correr, saltar y sudar que la música electrónica.

Por supuesto, hacer una playlist de este tipo requiere el cuidado preciso de expertos: encontrar la mejor combinación de música que no termine reventándonos todo el cuerpo en los primeros minutos, ni aburriéndonos después de una hora de estar escuchándola.

Por eso es que le hemos puesto la mayor dedicación a una lista de reproducción que lo tendrá rogando por que llegue el momento de ejercitarse en la sala de su casa.

Artistas como Tiesto, Major Lazer, DJ Snake y muchos más traen lo mejor de su repertorio para ponerle ritmo a cada salto, cada paso, cada push up.

La próxima vez que vaya a hacer ejercicio, no olvide poner esta playlist. Las ganas de ejercitarse, el ritmo al momento de moverse, y los resultados de su rutina serán toda la prueba que necesita de su efectividad.

Escucha esta lista de reproducción en:

Hemos preparado para ti una selección de playlists dedicadas para cada momento, encuéntralas aquí