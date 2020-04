Notas armónicas para superar la cuarentena

Cuando las preocupaciones y angustias se vuelven demasiado pesadas, las canciones más calmadas y serenas de los últimos años llegan al rescate.

Estar en casa no siempre es sinónimo de tranquilidad. Hemos aprendido que con el pasar de los días la cuarentena se vuelve más estresante.

Un día encerrado se vuelve cada vez más preocupante que los días normales: entre el teletrabajo, cuidar a los hijos, la preocupación por nuestros seres queridos y la absurda cantidad de información y noticias que recibimos a cada momento, es todo un logro que no hayamos perdido los nervios.

Así que, para evitar llegar a ese punto, no está mal hacer una pausa para relajarse, bebiendo una copa de vino o tomando algo de sol desde la ventana. Y si es acompañado por esta playlist que hemos creado, mucho mejor.

Son canciones que seguro le traerán algo de paz a su día. Y no estamos hablando de música clásica o de smooth jazz –que también puede ser bastante relajante–, sino de las canciones de la escena pop que nos cargan con suavidad en sus notas, que nos hacen sentir que el mundo se detuvo por un momento para que podamos tener un respiro.

Esas son canciones tan melancólicas como Too good at goodbyes de Sam Smith, o quizá con una voz entusiasta como la de Amy Winehouse cantando una versión acústica de Valerie; tal vez sean canciones impactantes como Shallow, de Lady Gaga junto a Bradley Cooper, o porque no una balada tranquila por parte de Norah Jones.

Está bien, tienes todo el derecho a sentirte abrumado por estos días, incluso acongojado. Pero si ese es el caso, regálate una pausa, date un poco de tiempo para descansar, para respirar.

Y si crees que esta playlist puede ayudarte a olvidar las preocupaciones por un momento, ponle play a las notas suaves y sus voces calmadas.

Escúchela en: