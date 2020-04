NZ no busca solo contener el coronavirus: Quiere eliminarlo

Mientras que la mayoría de los países se afanan por contener el coronavirus, Nueva Zelanda tiene un objetivo mucho más ambicioso: Eliminarlo de plano.

Algunos expertos creen que puede hacerlo.

El virus “no tiene superpoderes”, dijo Helen Petousis-Harris, experta en vacunas de la Universidad de Aucklans. “Cuando se frena la transmisión, desaparece”.

La geografía ayuda. Si hay un país hecho a la medida del distanciamiento social, es Nueva Zelanda, rodeada de mares tempestuosos y cerca de la Antártida.

Sus 5 millones de habitantes están dispersos en un territorio del tamaño de Gran Bretaña y no tiene ciudades superpobladas.

La primera ministra Jacinda Ardern tomó medidas firmes, declarando un estricto confinamiento a fines de marzo, cuando se habían detectado solo 100 casos positivos del nuevo virus. Su lema fue: “Hay que intervenir pronto y con fuerza”.

Te puede interesar

Thunberg señala que deben hacerlo basados en los consejos de los científicos https://t.co/Hh9AQLMvxu https://t.co/li0iXqk2MP — Teleamazonas (@teleamazonasec) April 22, 2020

Nueva Zelanda ha evitado un brote masivo. En su peor momento registró 90 casos por día, a comienzos de abril, y el martes se contabilizaron solo cinco. La meta está al alcance. Solo han fallecido 13 personas.

“Tenemos la oportunidad de hacer algo que ningún otro país ha logrado: Eliminar el virus”, declaró Ardern a la prensa la semana pasada.

“Pero para ello necesitamos el aporte de un equipo de 5 millones de personas”.

Petousis-Harris dijo que el país pudo evitar confusiones y medidas tímidas, problemas que complicaron las repuestas en otras naciones.

”Nueva Zelanda hizo todo bien”, afirmó. “Medidas firmes, con un liderazgo firme y comunicaciones claras con todo el mundo”.

Ardern dijo el lunes que el país seguiría en cuarentena por otra semana, para después empezar a levantar paulatinamente algunas restricciones con el fin de revivir la economía.

Se permitiría a algunos volver al trabajo, pero la mayoría de las restricciones sociales seguirán vigentes.

La gobernante no quiere crear expectativas falsas y dice que la eliminación del virus no implica que no surgirán nuevos casos en el futuro. Pero sí que serán controlados de inmediato.

No está claro qué tan preparado está el país para vigilar los contactos de la gente en caso de que reaparezca el virus. Petousis-Harris dijo que hubo problemas en ese terreno el año pasado, durante un brote de sarampión.

AP