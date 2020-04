Oxford probará en humanos una vacuna para la COVID-19 esta semana

Investigadores de la Universidad de Oxford (Reino Unido) comenzarán a realizar pruebas de una vacuna para la COVID-19 en humanos este jueves, anunció hoy el ministro de Sanidad británico, Mat Hancock.

«En tiempos normales, llegar a esta etapa habría costado años», indicó en una rueda de prensa el ministro, que recalcó que el proceso para desarrollar una vacuna es una cuestión de «prueba y error».

