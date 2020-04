Paz afirma que están haciendo retenciones de sueldos en Liga

El directivo de Liga Deportiva Universitaria, Esteban Paz, a través de una videoconferencia, dio a conocer varios detalles sobre cómo se desempeña el equipo albo durante la cuarentena.

Previo a la ronda de preguntas con los medios, Paz, aclaró que ha conversado con los jugadores del equipo para llegar a un acuerdo en el tema económico.

Al respecto, Paz afirmó: “No estamos recortando sueldos, que quede claro, estamos haciendo retenciones y les explicamos a los jugadores que las mismas se pagarán luego de un tiempo”.

“Los momentos que se vienen serán complicados y difíciles”, añadió el dirigente.

Dentro del mismo tema económico, Paz agradeció al canal que tiene los derechos y a los auspiciantes del equipo, quienes han cumplido con los pagos acordados.

Paz también comentó sobre lo que le dijo Antonio Valencia. “Apenas hablé con Antonio, me sentí tan orgulloso por lo que me dijo: ‘de mí no te preocupes, yo quiero que estén bien los administrativos, los mensajeros y el personal de formativas».

Y reiteró que en una reunión se llegó a un acuerdo con los jugadores para que las retenciones de salarios afecten en menor medida a los que menos ganan en el equipo.