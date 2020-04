En Los Desayunos de 24 horas, el nuevo secretario de Comunicación, Gustavo Isch, habló sobre la política de comunicación que se implementará en el Gobierno Nacional en torno a la pandemia por Covid-19 que enfrenta el país.

Principios de Comunicación

Isch manifestó que la comunicación que pretenden desarrollar está basada en principios fundamentales como:

La eficiencia, para priorizar el eje de información y educación, es decir la comunicación debe ser directa, simple y asertiva, con el fin de trasmitir un mensaje a la población de manea concisa y entendible.

La Educación, para enseñar a la ciudadanía a informarse desde los canales oficiales y así evitar la difusión de noticias falsas que altean a la población en medio de la crisis sanitaria.

Democracia, para poner en primer plano el interés del país y no el interés político gubernamental.

La comunicación no puede servir para un ejercicio de vanidad, no es comunicar desde la institución, no es comunicar desde el personalismo, no es comunicar desde el estado de propaganda, se trata de comunicar pensando en los intereses de la ciudadanía, manifestó en secretario.

Indicó que el país desde hace tiempo viene siendo sujeto de campañas de difamación y calumnias a través de redes sociales, en las que se pretende imponer miedo y caos.

Propaganda y Publicidad

Además, manifestó que la línea entre la propaganda y publicidad es muy fina e hizo un llamado a los funcionarios de no utilizar excesivamente este tipo de recursos.

El secretario reiteró que hay que priorizar la educación para la solidaridad y corresponsabilidad ciudadana.

Finalmente, dijo que se potencializará los recursos de comunicación del gobierno , ya que no toda la gente está conectada permanentemente con los noticieros.

Revise aquí la entrevista completa al Secretario de Comunicación: