Relájate con reggae

No hay mejor música para sentirse en paz que el reggae que nos habla de optimismo y que nos transporta a las playas del Caribe.

Hay algo sobre el reggae que nos transporta de inmediato con su sonidos a las paradisíacas playas de Jamaica, que nos transmite la misma calma que sus instrumentos, que nos hace arrulla con su ritmo como las olas.

A veces sus letras son poesía sobre los detalles más pequeños y deliciosos de la vida, sobre lo fácil que es dejarse llevar por el amor o sobre cómo el optimismo nos hace considerar la vida de otra manera.

Y ante ese bello y alentador panorama, ¿cómo no sentirse relajado?

Esta playlist captura precisamente esa sensación, que tanto necesitamos que nos acompañe en esta cuarentena para despejarnos la mente del trabajo y las preocupaciones e imaginarnos junto al mar caribeño.

Desde clásicos de Bob Marley & The Wailers como Three little birds y Is this love? que nunca fallan en sacarle una sonrisa a quien las escucha, hasta artistas como Jimmy Cliff y Gondwana que tienen algunas de las tonadas más animadas que hay en el reggae.

Después de escuchar música como esta, no puede uno evitar sentirse calmado, hasta algo optimista en medio de los momentos más abrumadores.

Después de todo, el reggae en esta lista es un arrullo musical que nos dice que todo saldrá bien.

