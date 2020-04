Rock para combatir la ansiedad

Para algunos de nosotros, el rock puede ser aún más catártico que la música clásica o los sonidos de la naturaleza a la hora de combatir las preocupaciones y la ansiedad.

Hay personas que se relajan con un concierto de música clásica, hay gente que combate sus preocupaciones escuchando algo de jazz y hay quienes, en estos días de cuarentena, prefieren escuchar por sus parlantes sonidos de la naturaleza.

Pero muchos de nosotros queremos rock, queremos música que nos llene de emoción, que nos ponga al borde de saltar con sus notas; queremos canciones que nos ayuden a exteriorizar esos sentimientos con sus letras, a veces oscuras pero muchas veces optimistas.

Si hay algo mejor que el rock para tratar esas preocupaciones y ansiedades que se acumulan a lo largo del día, no lo conocemos.

Esa es la razón por la que, cuando escuche la música que hemos puesto en esta lista para usted, va a entender ese sentimiento.

Enfóquese en hacer todas las voces que cantan con Freddie Mercury en Bohemian rhapsody y descubrirá que todos los problemas pasan a segundo plano.

Descubra la estrepitosa calma que nos trae la entonación de Axl Rose cuando suena Knockin’ on heaven’s door; o las ganas de mover los pies y la cabeza al ritmo de los clásicos de bandas del rock como KISS o los Rolling Stones.

Y, por supuesto, si el humor negro es lo suyo, no hay mejor momento para escuchar It’s the end of the world as we know it, de R.E.M.

Así que ya sabe: si el día se pone muy pesado, si necesita sacarse los problemas de la cabeza, si quiere relajarse un rato en casa… solo tiene que reproducir esta playlist y a rockear.

