The Rolling Stones en el concierto virtual por la pandemia de COVID-19

Millones de personas en confinamiento se preparan para disfrutar del concierto virtual por la pandemia de COVID-19 de una maratón musical global, este sábado, en beneficio de los trabajadores de la salud, un evento especial en el que participarán estrellas como Taylor Swift, The Rolling Stones, Lady Gaga, entre otros.

Este concierto virtual está respaldado por la organización internacional Global Citizen en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se realiza para saludar y apoyar el trabajo de los médicos y personal de salud que combaten la pandemia del nuevo coronavirus.

La crisis sanitaria global mantiene a unos 4 500 millones de personas confinados en sus casas.

ARTISTAS EN EL CONCIERTO VIRTUAL

El concierto virtual por la pandemia de COVID-19 con la curaduría de la cantante pop Lady Gaga, incluye 150 artistas de primer nivel y de diferentes géneros, edades, generaciones y países.

Entre ellos se encuentran Annie Lennox, Luis Fonsi, Jennifer López, Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Anitta, J Balvin, Taylor Swift, Lady Gaga, Billie Eilish, Lizzo, entre otros.

Los representantes europeos serán el italiano Andrea Bocelli, las francesas Angèle y Christine and the Queens y la británica Jessie J.

En el horario central, formarán parte de esta transmisión global Elton John, Jennifer López, Celine Dion, Paul McCartney, Stevie Wonder y Billie Eilish.

Además, el evento contará con la presencia de actores como Don Cheadle y Samuel L. Jackson y la estrella estadounidense del fútbol femenino, Megan Rapinoe.

La conducción estará a cargo de tres conocidas personalidades de la televisión estadounidense: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

Th Rolling Stones anunciarón que participaran en el concierto virtual por la pandemia de COVID-19 desde su casa.

Lady Gaga indicó que este megaconcierto, titulado «One World: Together At Home» («Un Mundo: Juntos en Casa«) busca contar «historias globales de triunfo y esperanza».

«Podemos hacer algo para llevar alegría y un respiro a los rincones de la Tierra», agregó.

El evento no solo busca el entretenimiento sino funcionar como un «un grito movilizador» para colaborar con organizaciones de ayuda locales.

También llamará a filántropos y gobierno a apoyar a la OMS en su respuesta contra el coronavirus, un propósito para el que aseguran ya haber recaudado 35 millones de dólares.

Disfruta de este concierto AQUÍ: «One World: Together At Home»