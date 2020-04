Sebastián Yatra, el eterno romántico

No hay voz más reconocible y más enamoradiza en la música actual en español que la de Sebastián Yatra.

En estos momentos, cuando se trata de tonadas en español, puede que no haya mayor romántico que Sebastián Yatra. “El amor es la fuerza más poderosa del mundo”, le dijo el artista al periódico El Tiempo, “así que no me da remordimiento vivir enamorado”. Eso se puede evidenciar desde su primera canción, El psicólogo, hasta sus animadas colaboraciones con artistas como Juanes.

Su segundo álbum, la compilación de baladas pop llamada Fantasía (2019), es una especie de oda al amor en todas sus formas. «El amor es querer lo mejor para esas personas que llevamos en el alma», dijo al hablar del álbum con la agencia EFE, recalcando que este álbum es una muestra de cómo ese sentimiento lo ha tocado en diversos momentos de su vida.

Canciones como Un año y Vuelve son muestra de emociones muy distintas, pero que giran alrededor de todos los altos y bajos del amor. Recientemente, lanzó el video musical para la canción Falta amor, en una colaboración sin precedentes con el cantante Ricky Martin. ¡Es un ejercicio audiovisual imperdible!

Y aunque las palabras dulces de Yatra son la sensación del momento, difícilmente es el único cantándole al amor. ¡Es el tema más popular en toda la historia de la música!

Basta con echarle un vistazo a esta playlist que hemos creado con algunos de los éxitos románticos en español y se dará cuenta que hay una gran cantidad de géneros, artistas y canciones para elegir: de la voz inconfundible de Eros Ramazzotti a los coros con aire folk de Morat; de la alegría en la voz de Alejandro Sanz a la nostalgia en la de Mon Laferte.

El romance y la música son, en sí mismos, una historia de amor exitosa.

