Trump anuncia que EE.UU. enviará a Ecuador respiradores para la lucha contra el coronavirus

Tras una conversación con Lenín Moreno, el presidente de EE.UU., Donald Trump, informó que su país enviará al Ecuador respiradores para prestar asistencia médica a las personas infectadas con coronavirus.

«Una gran conversación con el presidente Lenín Moreno de la República de Equador [sic]. Les enviaremos respiradores desesperadamente necesarios, muchos de los cuales hemos fabricado recientemente, y les ayudaremos de otras maneras. ¡Están luchando fuertemente contra el coronavirus!», escribió en su cuenta personal de Twitter.

Great conversation with President Lenin Moreno of the Republic if Equador. We will be sending them desperately needed Ventilators, of which we have recently manufactured many, and helping them in other ways. They are fighting hard against CoronaVirus!