Un fallecido fue transportado como un pasajero dormido

#VIDEO | [Imágenes fuertes]. Ciudadanos quisieron hacer pasar a una persona fallecida como un pasajero dormido. Al parecer, las autoridades identificaron este hecho en un control policial ubicado en la vía #Guayaquil – Cerecita. En las imágnes se puede observar al hombre en el asiento de atrás del auto, en medio de dos personas y sin señal de movimiento. Minutos después de la detención del vehículo, la policía corroboró que el ciudadano estaba muerto. Además, entre las pertenencias de los demás pasajeros constaba un informe de defunción.