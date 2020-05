30 486 casos confirmados de coronavirus en Ecuador

En Ecuador se registran 30 486 casos confirmados de coronavirus este miércoles 13 de mayo.

2334 personas han muerto por coronavirus y se registran 1544 fallecidos probables por COVID-19 a nivel nacional.

12 892 se encuentran en situación de aislamiento domiciliario, 414 hospitalizados en condición estable y 190 en hospitales bajo pronóstico reservado.

Además, se registran 2930 casos con alta hospitalaria y 3433 pacientes recuperados de coronavirus.

En el país se han tomado 87 036 muestras y hay 34 229 casos descartados

Guayas continúa siendo la provincia con más contagios de COVID-19.

Los casos por provincias, según los casos confirmados por PCR, son los siguientes

Azuay: 579

Bolivar: 180

Carchi: 100

Cañar: 250

Chimborazo: 253

Cotopaxi : 207

El Oro: 710

Esmeraldas: 374

Galápagos: 71

Guayas: 12 046

Imbabura: 141

Loja: 260

Los Ríos: 1007

Manabí: 1280

Morona Santiago: 49

Napo: 61

Orellana:67

Pastaza: 114

Pichincha: 2339

Santa Elena: 524

Santo Domingo: 488

Sucumbíos: 67

Tungurahua: 312

Zamora Chinchipe: 70



DAULE, EN AMARILLO EN MEDIO DE INCERTIDUMBRE

Desde el pasado 4 de abril, el Gobierno aplica un sistema de «semaforización» para el levantamiento paulatino y coordinado de las restricciones a la movilidad y la vuelta progresiva a las actividades laborales.



Por disposición del Ejecutivo, la decisión del cambio de rojo a amarillo o a verde, así como su eventual regreso a esos colores, depende de los alcaldes, aunque hasta ahora solo dos de los 221 cantones nacionales, Palora (Morona Santiago) y Daule (Guayas), han pasado de rojo a amarillo.



En Daule el comercio se reactivó este martes con una población que a partir de ahora podrá salir a la calle hasta las 18:00 horas, en lugar de las 14.00 que imponía el toque de queda del semáforo en rojo, y en ambos casos hasta las 05:00 del día siguiente.



A los temores de la población por la pandemia, se sumó este martes la confusión por las disposiciones para la circulación de vehículos pues, aunque en Daule se amplió el rango a dos veces por semana y dependiendo de la placa, en sus alrededores la medida no aplica.



Quienes intentaron cruzar al vecino cantón de Guayaquil, que sigue en «rojo», tuvieron dificultades y en determinadas zonas se registraron fuertes congestiones debido a los controles de las autoridades.



Unos controles que también han debido duplicarse en otras zonas, como en la provincia andina de Tungurahua, donde la Policía investigaba una serie de robos hoy en un mercado informal y el atraco a un camión distribuidor de bombonas de gas de uso doméstico.

HAMBRE Y DEUDAS EMPUJAN A LA POBLACIÓN

Por su parte, Quito, la capital de Ecuador, se mantiene en el «rojo», lo que implica rígidas restricciones que cada vez se respetan menos debido a la necesidad de la población de conseguir recursos económicos casi dos meses de aislamiento y paralización económica.



Este martes, gran cantidad de vendedores ambulantes se apostaron en las calles para expender, especialmente frutas y legumbres.



Por otra parte, algunos locales comerciales cuya actividad aún no está permitida iniciaron labores: unos a puerta cerrada y otros con atención restringida.



Afectados por deudas, vendedores y trabajadores justificaron su decisión en la necesidad de comer: «Si no trabajo, no tengo qué comer», decía una vendedora de frutas de la capital.



Por otro lado, y ante las millonarias pérdidas económicas, los grandes centros comerciales perfilaban hoy protocolos para el retorno paulatino a las actividades, y plantean para ello el inicio con un aforo del 30 por ciento.

