Alan Franco está cerca de fichar por el fútbol brasileño

En medio del confinamiento y con restricciones por la pandemia del Covid-19, el nombre de Alan Franco ha sonado ante un posible traspaso internacional.

El futbolista Alan Franco, de los registros de Independiente del Valle, es uno de los talentos que podría tener un futuro fuera del fútbol ecuatoriano.

El directivo de «Los Rayados», Santiago Morales, afirmó que existe la posibilidad para que Franco sea fichado por el fútbol brasileño.

Morales, en diálogo con Mundo Deportivo, reconoció que al menos de palabra, se ha cerrado una negociación con Atlético Mineiro. «Se retornó las conversaciones con Alan Franco y creo que estamos cerca de llegar a un acuerdo con ese equipo».

Sobre otros posibles fichajes de jugadores de Independiente, Morales indicó que «No hemos tenido ningún interés por otros jugadores para que salgan del equipo».

Y agregó que «Es preferible tener firmado los documentos para que el jugador se sienta bien, así como el club con el posible acuerdo».

Tras conocerse la posibilidad de traspaso de Alan Franco a Brasil, un directivo del club de Belo Horizonte brindó declaraciones en el canal oficial del equipo.

«Es un gran jugador, encajaría mucho en el equipo de Jorge Sampaoli. Sin embargo, no hay nada cerrado aún y estamos también viendo otras opciones», dijo Alexandre Mattos.

🎥 #TVGALOAOVIVO! Live especial do @GaloNaVeia, com a presença do diretor-executivo de futebol do Atlético, Alexandre Mattos, youtubers Atleticanos e integrantes da equipe GNV.#PorAmorAoGalo 🏴🏳️ https://t.co/PMflpVys4d