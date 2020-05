Astrónomos captan impresionante nacimiento de un planeta

Astrónomos captan el nacimiento de un planeta en un denso disco de polvo y gas que rodean a una estrella.

El nacimiento del planeta se dio alrededor de la estrella AB Aurigae, en donde los astrónomos se dieron cuenta de que había un denso disco de polvo y gas alrededor de la constelación.

Esto ayudo a que los científicos detectaran una estructura espiral con un “giro” que marcaría lo que sería el nacimiento del planeta.

Anthony Boccaletti, líder de la investigación dijo que “hasta ahora se han identificado miles de exoplanetas, pero poco se sabe sobre cómo se forman”.

4/4 This feature, found in 2019 and early 2020, could be the first direct evidence of early planet formation in a young stellar disc. Credit: @ESO , @IAU_org and @skyandtelescope pic.twitter.com/mKkfEOyvtv

Según los astrónomos el denso disco de polvo y gas que rodean la estrella AB Aurigae son la fórmula perfecta para que se forme un nuevo planeta.

“Necesitamos observar sistemas muy jóvenes para capturar realmente el momento en que se forman los planetas (…) pero hasta ahora los astrónomos no habían podido tomar imágenes lo suficientemente nítidas y profundas de estos discos jóvenes para encontrar el «giro» o «remolino» que marca el lugar donde un planeta podría estar dando sus primeros pasos”, explicó Boccaletti.

Credit: @ESO /Boccaletti et al. pic.twitter.com/HvFVJvhcmi