Autoridades del Carchi reclaman mayor atención en temas de salud

El ministro de Salud visitó el hospital de Tulcán por un pedido de las autoridades seccionales del Carchi.

Su visita no convence al prefecto y alcaldes, porque requieren mayor atención a la provincia.

Hoy he visitado el #HospitalLuisGDávila, de Carchi, donde he constatado el abastecimiento de prendas de protección en bodega, así como medicamentos en farmacia. Agradezco al personal médico que me acompaña, equipo profesional comprometido en la lucha diaria contra el #Covid19Ec pic.twitter.com/r2DgKCxaqI