Brian Austin Green anuncia su separación de Megan Fox tras 15 años

Tras 15 años juntos y tres hijos en común, Brian Austin Green y Megan Fox se separaron. Tras conocerse las fotografías de la ex modelo con el músico Machine Gun Kelly, el propio actor, de 44 años, confirmó que su esposa, de 34, fue quien le pidió el divorcio a finales del año pasado y habló del supuesto romance de la actriz con el rapero.

En uno de los episodios de su programa radial titulado Context, la estrella de Beverly Hills, 90210 contó que desde hace un año su matrimonio se encontraba en la cuerda floja, lo que desembocó ahora en la ruptura definitiva. También hizo referencias a las fotos de la protagonista de Transformers con el rapero, que han causado tanto revuelo.

Another break up as Brian Austin Green confirmed that he and Megan Fox have split! They were together for 10 years and have two sons. And she has already been spotted with rapper Machine Gun Kelly! Our starlets waste no time! pic.twitter.com/xqqmnzuYSd — starlets_royalty (@StarletsRoyalty) May 19, 2020

Green reveló que él y la actriz llevaban meses separados. Al parecer, fue algo que decidieron a finales de 2019, después de que la actriz regresara del rodaje en Puerto Rico de la película Midnight in the Switchgrass, donde conoció al rapero, de 30 años, con el que ahora fue fotografiada paseando por las calles de Malibú, California.

Además, reveló que fue su esposa quien tomó la decisión de separarse y recordó el momento en el que acordaron tomar caminos separados. «Ella me dijo: ‘Me di cuenta cuando estaba fuera del país, trabajando sola, que me sentía más yo misma y me gustaba más esa experiencia. Creo que puede ser algo que valga la pena probar’”, fueron las palabras de Fox. “Me sorprendió, y estaba molesto por eso”, aseguró el actor, que agregó: “Pero no puedo enojarme con ella por sentirse de esa manera. Hablamos y decidimos separarnos”.

Rumores de infidelidad

A raíz de las especulaciones que conectan su ruptura con una infidelidad, el intérprete ha insistido en que su esposa no lo engañó con el músico.

No obstante, su aclaración sonó más a una confirmación del romance de su ahora ex mujer con el rapero. “Conoció a este chico, Colson, en el set de rodaje. Nunca lo he conocido. Megan y yo hemos hablado sobre él. Por el momento, son solo amigos”, afirmó Austin Green en el podcast sobre Machine Gun Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker. “Confío en su juicio. No quiero que la gente piense que ella o él son los malos y yo soy la víctima en esta historia”.

Megan Fox y Machine Gun Kelly ¿podrían ser la próxima nueva pareja de Hollywood? https://t.co/RsuNZBXtit — E! Online Latino (@EonlineLatino) May 18, 2020

El actor quiso dejar en claro que entre él y su ex mujer existe una buena relación por el bien de sus tres hijos. Noah, de siete años, Bodhi Ransom, de seis, y Journey River, de tres.

No obstante, reveló con la voz entrecortada que su separación de Megan Fox no está siendo nada fácil y que el futuro puede ser un poco incierto después de compartir tanto tiempo juntos: “Tengo un agujero en el estómago… Realmente no quiero que Megan y yo nos llevemos mal… Ella ha sido mi mejor amiga durante quince años y no quiero perder eso”.

El cumpleaños de Fox fue el sábado, y ese día Austin Green compartió un mensaje en sus redes que sorprendió a sus seguidores. En su perfil de Instagram, junto con una imagen de una mariposa y una flor, escribió: “Al final las mariposas se aburren de permanecer en una sola flor. Empiezan a sentirse asfixiadas. El mundo es grande y quieren experimentarlo”.

No es la primera vez que la pareja de Hollywood solicita el divorcio, ya en el año 2015 sorprendieron con la noticia de su separación. Ocho meses después, Fox confirmó que esperaba su tercer hijo junto con Brian Austin Green, y continuaron juntos hasta ahora.

