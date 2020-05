Canciones para niños

Con canciones como “Libre soy”, de Frozen, esta es la playlist perfecta para acompañar a sus hijos en estos días de encierro y aislamiento.

Han pasado siete años desde que se estrenó en cines la primera película de Frozen y, aún así, ni los niños que crecieron con ella ni los adultos que la vieron en ese entonces pueden olvidarla; o mejor dicho, Let it go.

Hay algo en sus melodías y sus letras que es completamente cautivador, que evoca cierta nostalgia y la combina con una buena dosis de optimismo y diversión.

Después de todo, si Snoop Dogg no puede dejar de escuchar estas canciones, ¿qué posibilidad tenemos nosotros y nuestros hijos?

Es la música perfecta para los niños que andan encerrados en casa… e incluso para los niños que todos llevamos dentro.

Por eso es que hemos reunido las canciones de Frozen, desde las más sentimentales como ¿Y si hacemos un muñeco? hasta las más divertidas como Verano, en una playlist que es una distracción bienvenida para los pequeños que no pueden salir al parque, verse con sus amigos, montar bicicleta o siquiera salir al patio por estos días.

Pero no solo se trata de las canciones de una sola película, sino que está a su disposición todo el repertorio musical de Disney.

Desde la siempre clásica Hakuna matata hasta los nuevos sonidos mexicanos de Un poco loco en la película Coco.

El sonido tropical de Bajo el mar hasta las nuevas versiones de clásicos como Todos quieren ser un gato jazz.

Es una manera perfecta de divertirse junto a su hijo en medio de la cuarentena. ¿Y quién sabe? Lo más probable es que termine cantando junto a él.

