Científicos surcoreanos afirman que recuperados no vuelven a infectarse con COVID-19 , así lo manifestó Oh Myoung-don, director del comité clínico del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (KCDC).

Oh Myoung-don dice que los pacientes recuperados conservan en sus organismos pequeños restos del virus durante un tiempo, sin embargo, enfatizó en el documento que estos trozos no afectan nuevamente las células de la persona y no producen una reinfección, ya que son fragmentos muertos del brote.

“El proceso en el que esta enfermedad produce un nuevo virus se lleva a cabo solo en las células huésped y no se infiltra en el núcleo. Esto significa que no causa contagio crónico o recurrente”, agregó Myoung-don.

Los investigadores de los KCDC, por último, señalaron en un comunicado que la aparición de estos residuos muertos del virus fueron los que provocaron que cerca de 260 personas recuperadas volvieran a dar positivo con el COVID-19.

A pesar de los datos compartidos por la entidad surcoreana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró el pasado 25 de abril que en la actualidad no hay los suficientes estudios que garanticen que un paciente, que haya superado la enfermedad respiratoria, sea inmune al virus.

El organismo, además, indicó que a una persona solo se le puede considerar recuperada después de dar negativo en dos pruebas del coronavirus de forma secuencial, con una diferencia de al menos 24 horas.

Según la KCDC, hasta el momento en Corea del Sur se registran 10 840 casos confirmados y 256 personas fallecidas por COVID-19.