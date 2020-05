Cristiano Ronaldo sorprende a todos jugando ‘baloncesto’ con los pies

Cristiano Ronaldo, la estrella de equipo italiano Juventus, sorprendió a todos en su regreso a los entrenamientos presenciales en medio de la pandemia de COVID-19.

En medio entrenamiento, el portugués dominó un balón y lo pateó hacia una canasta de baloncesto instalada en el campo de entrenamiento y logró encestar el balón con un tiro de media distancia.

As easy as you like, @Cristiano! 🏀😳 pic.twitter.com/FABi8AWOqM