En el espacio de “Los Desayunos de 24 Horas”, Fernando Callejas dio a conocer los detalles del primer informe de la Ley de Ayuda Humanitaria que se está debatiendo en la Asamblea Nacional.

El asambleísta del Movimiento CREO manifestó que hubo un debate muy amplio con la intervención de más de 100 asambleístas, quienes dieron sus puntos de vista que serán procesados y analizados en un informe consensuado.

Posición de CREO respecto a la Ley de Ayuda Humaniaria

“De ninguna manera nosotros pretendemos, ni queremos, ni nunca hemos estado en esa línea de dejar de lado el proyecto, de no procesarlo, de no mejorarlo y de no dar esta ley que necesita el país”, manifestó el asambleísta.

Asimismo, reiteró que esta ley saldrá y será en beneficio de los ecuatorianos.

Además, Fermando Callejas dijo que CREO propone que el aporte humanitario deberá partir desde aquellas personas que tienen ingresos de al menos 50 mil dólares anuales.

Esto generaría un fondo de 500 millones de dólares que ayudará al Gobierno Nacional a enfrentar esta pandemia.

Aporte de empresas en la Ley de Ayuda Humanitaria

Callejas manifestó que han decidido que las empresas no contribuyan, debido a que están pasando por una fuerte crisis económica, lo que van pedir es que se reactiven estas organizaciones a través de créditos de la banca publica.

Finalmente hizo un llamado a la simplificación de la carga burocrática de 10 mil millones anuales en nómina del sector público del Gobierno Central

