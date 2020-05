Diana Atamaint confirma las fechas para elecciones 2021

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, comentó sobre los avances de cara a las elecciones del año 2021, en el espacio «Los Desayunos 24 Horas».

Mientras el Ecuador enfrenta una pandemia causada por el Covid-19, el CNE avanza en su trabajo de planificación electoral tomando en cuenta aspectos sanitrarios.

«Precisamente para nosotros la prioridad es cuidar de la salud y la vida de los ecuatorianos, por lo que en el CNE estamos analizando dos posibilidades».

Atamaint indicó que la primera opción que se analiza es realizar las elecciones en forma presencial. Para reducir la aglomeración se podría realizar las elecciones en dos o tres días, indicó.

Una segunda opción es realizar la elección en forma mixta. En este sentido, una gran parte de la población lo haría presencialmente y otra parte lo haría a través del internet con el llamado «voto telemático».

La primera opción en tema de costos

Atamaint indicó que el voto en varios días no significaría un incremento significativo. «Lo que se le pagaba a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto no suma en los presupuestos. Lo que sí tendríamos que ver es el transporte de materiales y la seguridad para no romper la cadena de custodia policial y militar».

La segunda opción: telemática

Esta opción representa un gran reto por lo que implica poner en juego la confianza del electorado. Y, en cierto sentido, en anteriores elecciones ha existido dudas frente a los procesos electorales.

Ante esto, Atamaint indica que el cambio pasa por varios aspectos. El primero es la confianza, el conocimiento de la ciudadanía sobre los mecanismos efectivos de control para no ser sujetos de hackeos o que se caiga el sistema».

«En países donde ya se practica esta forma de votación hay dudas y hay países que están retrocediendo al voto presencial pues las dudas están latentes», indicó Diana Atamaint.

Respecto a las fechas electorales, Atamaint confirmó que estas se mantienen, excepto si es que la pandemia no lo permitiera por algún efecto devastador en salubridad.

«Las fechas están aprobadas por el pleno del CNE, en coordinación con el Tribunal Contencioso Electoral y empatado a los plazos que nos pone el Código de la Democracia y la Constitución», indicó.

«Vemos que las cosas están mejorando. El 7 de febrero será la primera vuelta y el 11 de abril una segunda vuelta en caso de haberla», afirmó Atamaint.