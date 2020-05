En una conversación por Instagram Live con Jefferson Montero, se emitieron duras críticas de Antonio Valencia a Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

«Te digo la verdad. Lo que se hace en la tierra, aquí mismo se paga»

Además, se refirió al polémico caso «Piso 17», «Este individuo, lo que nos hizo después de la Copa América a jugadores que han hecho mucho por el país, terrible», expresó Valencia.

Luego, agregó «El tipo lo hizo porque él quería sacar a Bolillo y no sabía cómo sacarlo y no poderle pagar. Él no fue el que trajo a Bolillo, fue el ex-directivo. A él no le gustaba».

Además, el futbolista ecuatoriano manifestó «Por qué voy a pedir disculpas por reunirme en una habitación con mis compañeros. Egas lo hizo de mala fe, mala persona. Mira lo que es Dios, que es grande y poderoso, por eso le pasa eso: su propia gente lo quiso sacar».

Sobre la situación que atraviesa Francisco Egas en las Federaciòn Ecuatoriana de Fútbol, el lateral azucena manifesó: «una persona como este señor Egas no puede ser presidente de la Federación, no tiene conexión con los jugadores, él piensa que está mandando en una finca”.

Finalmente, evidenció su molestia afirmando: «Yo me reuní con algunos compañeros que no toman ni una cerveza. Siempre nos hemos reunido, antes hasta con directivos. Este tipo lo hizo con ganas de dañar la imagen».

Las duras críticas de Antonio Valencia a Francisco Egas se emiten en el contexto de la difícil situación que atraviesa la FEF por la destitución de Francisco Egas. La cual, según Egas, es ilegal y se llevó a cabo pese a que la FIFA y la CONMEBOL aseguraron que «no darían validez a decisiones que se adopten en los diferentes órganos de gobierno de la FEF, incluido su Congreso