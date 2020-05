Hoy, a nivel mundial, se celebró el Día de ‘Star Wars’ (Guerra de las Galaxias en su traducción al español) y de seguro tienes un amigo ‘friki’ que lo conmemoró con un estado de WhatsApp, una foto en Facebook, o viendo la saga completa.

Si tú no estas al tanto del porqué de este día, no te preocupes, aquí te lo contamos:

Cada 4 de mayo, de cada año, se celebra el día mundial de Star Wars. No se trata de un día decretado por ninguna organización politica mundial, sino hecha por los fanáticos empedernidos, y todo se debe a la celebre frase de la Saga:

Que la fuerza te acompañe.

En inglés, la frase se traduce a “May the force be with you”, que se pronuncia de forma muy similar a “may the 4th” (4 de mayo).

La historia se remonta al año 1979, cuando miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su reciente nombramiento como primera ministra del país. En la carta incluyeron la frase:

May the 4th be with you, Maggie. Congratulations.

Con el paso del tiempo, los fans han conmemorado esta fecha de diferentes maneras. Por ejemplo, en 2011, en Toronto se organizó un festival de cine con las películas de la saga y en 2015 los astronautas de la Estación Espacial Internacional vieron algunas de las películas desde el espacio.

Además, desde Lucasfilm y Disney suelen lanzar importantes ofertas en merchandising inspirado en las películas.

Aunque hoy se vive en un mundo azotado por la pandemia del COVID-19, la pasión que despierta el universo creado por George Lucas ha llevado a muchos fanáticos a realizar acciones desde casa.

Fuente | La Vanguardia/Starwars.com