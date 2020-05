La empresa farmacéutica estadounidense Sorrento Therapeutics anunció este viernes que desarrolló un nuevo anticuerpo que bloqueó al coronavirus, de acuerdo a un reporte del San Diego Union-Tribune.

Este anuncio es parte de los primeros pasos en el camino a la creación de un tratamiento contra la enfermedad que se ha vuelto pandemia.

«Queremos enfatizar que hay una cura. Hay una solución que funciona al 100 por ciento. Si tenemos el anticuerpo neutralizante en su cuerpo, no necesita el distanciamiento social. Es posible abrir la sociedad sin miedo», destacó a la cadena Henry Ji, fundador y el director general de la compañía biofarmacéutica.

INVESTIGACIÓN

El anticuerpo STI-1499 es uno entre más de 1 000 millones que son examinados por la farmacéutica. Funcionó bien a pesar de ser utilizado en una concentración entre 10 y 100 veces menor que lo usual, de acuerdo al comunicado de la empresa.

Según el director, cuando el anticuerpo impide que un virus entre en una célula humana, el virus no puede sobrevivir. «Si los virus no pueden entrar en la célula, no pueden replicarse. Eso significa que si evitamos que entre en la célula, el virus finalmente desaparece. El cuerpo limpia ese virus», comentó.

Tras conocer que la farmaceútica desarrolló un nuevo anticuerpo que bloqueó al coronavirus. Henry Ji señaló que se puede usar el anticuerpo como terapia preventiva, ya que no hay efectos secundarios, pudiendo resultar más efectivo que cualquier vacuna que pueda desarrollarse en futuro. Pues el proceso podría tardar entre uno y dos años, en la mejor de las proyecciones, de acuerdo al San Diego Union-Tribune.

Ahora Sorrento Therapeutics probará el funcionamiento del anticuerpo en animales, especialmente monos y hurones, susceptibles a la COVID-19. Y el ensayo clínico en humanos podría comenzar a mediados de julio, si no se presentan grandes contratiempos.

Si los resultados son positivos, el STI-1499 podría a ser usado tanto como un tratamiento independiente o como parte de un cóctel de anticuerpos, como los utilizados en al lucha contra el cáncer o el VIH. Al respecto, numerosos laboratorios de todo el mundo han anunciado haber logrado éxito en la utilización de diferentes anticuerpos para tratar la COVID-19