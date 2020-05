Gremio de restaurantes pide el cambio de color del semáforo en Quito

La agremiación de restaurantes de Pichincha envió un carta abierta al alcalde Jorge Yunda, en la que se expone la situación del sector y donde se pide el cambio de color del semáforo en Quito lo más pronto posible.

Este viernes Diego Vivero, vicepresidente de este gremio, que aglutina a 250 restaurantes de la provincia, nos explicó cuál es la situación del sector frente a la pandemia por la COVID-19.

Diego Vivero aseguró que la situación que vive el sector es realmente dura. Y añadió que en estas ultimas semanas se han estado preparando con los protocolos para la reapertura en la nueva normalidad.

Asimismo pidió a las autoridad que se permita reactivar la economía. Según Vivero hasta este punto existen muchos restaurantes que ya no abrirían y otros que no abrirán inmediatamente porque la situación de sus liquidez ya no soporta o no soportó más.

En este marco explicó que a estas alturas aproximadamente el 40% del personal de los restaurantes fue separado. Lo que generó alrededor de 40 000 a 50 000 desempleados en Quito. Sin embargo, asegura que si se reactiva el sector seguramente muchos de ellos serán reintegrados.

Respecto a la posición del alcalde Jorge Yunda, manifestó que hay un discurso muy contradictorio. Vivero considera que ya se había manifestado la intención de analizar profundamente e inclusive tomar una decisión del cambio de semáforo. Pero las declaraciones de Yunda en Twitter generan confusión, tras anunciar que este 26 de mayo se analizará el cambio de semáforo en Quito.

«Estamos listos como ciudad para enfrentar esta situación o la ciudad morirá de otra enfermedad muy dura, que es el hambre»

RESTAURANTES ENTREGA A DOMICILIO

Diego Vivero aseveró que el sector de domicilio es bastante contraído. Muchos de los negocios optaron por esta decisión y otros en su desesperación optaron por esta alternativa.

No obstante, explicó que «mientras más días estemos en el confinamiento, sigue sobreploblándose la oferta de productos no formales que además se preparan en condiciones inadecuadas. Situación contradictoria a lo que las autoridades exigen y a lo que la situación amerita.

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Finalmente el representante dijo que el sector siempre ha estado regulado con ciertas normativas, a las que ahora se sumarán las buenas prácticas para luchar contra la COVID-19.

Entre ellas la sanitización de los clientes, la toma de temperatura, el registro de los clientes sobre su comportamiento, el registro del personal y el uso de mascarillas.

Más detalles en el siguiente video: