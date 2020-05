Guionista de Los Simpson ‘admite’ que la serie ‘predijo’ el año 2020

Uno de los guionistas de ‘Los Simpson’, Bill Oakley, lanzó en tono de humor un comentario relacionado con las conocidas ‘predicciones’ de la serie

Esta semana se viralizó en redes un fragmento del eisodio 21 de la cuarta temporada, en el que una muchedumbre exige al Dr. Hibbert encontrar una cura para un virus, el nerviosismo de la gente crece y vuelca un camión con el fin de encontrar la vacuna, pero el transporte estaba cargado con cajas llenas de abejas asesinas.

Esto tiene relación a la actualidad de todo el mundo que espera la vacuna contra el COVID-19 y a Estados Unidos que recibió la visita de avispones asiáticos.

Ese clip fue retuiteado por Oakley y con relación a que la serie predijo los acontecimientos de 2020, el guionista escribió «bueno, supongo que lo hicimos».

ok fine i guess we did https://t.co/Nf4suyC8A3